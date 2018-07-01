За время военного конфликта на Донбассе погиб 51 моряк, - СНБО

Также сообщается, что были ранены 488 моряков

За время военного конфликта на Донбассе погиб 51 военный Военно-морских сил Украины (ВМС). Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны украины (СНБО) Александр Турчинов, говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

"За время проведения АТО/ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства обороны Украины - 1515, Генштаба - 1385 моряков", - сообщил Турчинов.

Отметим, сегодня, 1 июля, в Украине отмечается День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупационные войска за сутки 30 июня 26 раз применяли прицельный огонь по украинским позициям, в результате чего было ранено одного украинского военного.