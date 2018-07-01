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За час військового конфлікту на Донбасі загинув 51 моряк, - РНБО

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 12:11
Фото: Олександр Турчинов (turchynov.com)
Фото: Олександр Турчинов (turchynov.com)

Також повідомляється, що було поранено 488 моряків

За час військового конфлікту на Донбасі загинув 51 військовий Військово-морських сил України (ВМС). Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони україни (РНБО) Олександр Турчинов, йдеться у повідомленні прес служби РНБО.

"За час проведення АТО/ООС, виконуючи завдання, загинув 51 військовий зі складу ВМС, поранено 488 моряків. Державними нагородами нагороджено 498, нагородами Міністерства оборони України - 1515, Генштабу - 1385 моряків", - повідомив Турчинов.

Зазначимо, сьогодні, 1 липня, в Україні відзначається День Військово-морських сил Збройних сил України.

Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російські окупаційні війська за добу 30 червня 26 разів застосовували прицільний вогонь по українських позиціях, в результаті чого було поранено одного українського військового.

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Теги публікації: РНБО, смерть, раненые, вмс Украины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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