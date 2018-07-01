На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Бойовики вночі двічі порушили чергове перемир’я, яке розпочалося опівночі 1 липня

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі російські окупаційні війська за добу 30 червня 26 разів застосовували прицільний вогонь по українських позиціях, поранено одного українського військового. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - йдеться у повідомленні.

На луганському напрямку в районі Новотошківського вівся вогонь по наших позиціях із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На горлівському напрямку бойовики проявляли активність у районі населених пунктів Південне та Зайцеве.

На донецькому напрямку противник застосовував переважно гранатомети та стрілецьку зброю по захисниках Мар’їнки, Красногорівки, Авдіївки, Верхньоторецького, Пісків, Опитного та Новомихайлівки.

"Минулої доби великої кількості обстрілів зазнали захисники Маріупольського напрямку. Ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали наші позиції в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Павлопіль, Чермалик, Талаківка та Гнутове", - повідомили у штабі.

В ЗСУ також повідомили, що, незважаючи на ухвалене Тристоронньою контактною групою у Мінську перемир’я з 00:00 годин 1 липня 2018 року, бойовики упродовж поточної доби вже двічі відкривали вогонь по наших захисниках - у районі Зайцевого та Новоолександрівки.

За даними розвідки в результаті підриву на протитанковій міні пошкоджено БТР російських окупаційних військ, одного бойовика поранено.

Нагадаємо, згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи, ухваленим у Мінську, на Донбасі з 00:00 1 липня 2018 року розпочався режим тиші по всій лінії фронту довжиною 426 кілометрів.