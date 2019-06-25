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В Беларуси украинский журналист Шаройко попросил о помиловании

Новости » Общество    25.06.2019 - 15:32
В Беларуси украинский журналист Шаройко попросил о помиловании
Фото: Павел Шаройко (radiosvoboda.org)

На данный момент комиссия рассматривает прошение Шаройко

Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж, подал прошение о помиловании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агенство "Интерфакс Беларусь".

Как сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, на данный момент комиссия рассматривает прошение Шаройко.

Также он отметил, что "окончательное решение отложено до наступления определенных условий".  Каких конкретно условий, Стук не пояснил.

Напомним, в мае прошлого года украинского журналиста Шаройка приговорили к 8 годам тюрьмы. Его признали виновным в шпионаже. По версии белорусского следствия, Шаройко создал агентурную сеть из местных граждан, которые за деньги собирали информацию разведывательного характера в военно-политической сфере. При обыске у него обнаружили копии разведывательных донесений. Сам Шаройко якобы признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинского журналиста Павла Шаройка перевели из следственного изолятора в Бобруйскую исполнительную колонию № 2. Перевод состоялся в конце декабря 2019 года. 

Кроме того, Беларусь рассматривает помилование осужденного украинского журналиста Павла Шаройка.

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