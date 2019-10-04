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Під час візиту Лукашенка в Україну обговорять звільнення журналіста Шаройка

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 02:27
Під час візиту Лукашенка в Україну обговорять звільнення журналіста Шаройка
Фото: Павло Шаройко (facebook)

Навесні 2018 року Шаройка засудили у Білорусі на 8 років, звинувативши у шпигунстві

Під час візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка до України, який відбудеться, 4 жовтня, буде обговорюватись питання повернення українського журналіста Павла Шаройка. Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко у ефірі програми "Право на владу" на "1+1".

Павло Шаройко у Білорусі навесні 2018 року був засуджений на 8 років за звинуваченням у шпигунстві. Відповідаючи на питання журналістів про те, яка нині є доля Шаройка та чи будуть зі білоруської сторони певні поступки у цьому питанні, міністр заявив, що вже під час візиту Лукашенка варто чекати новин.

"Завтра буде... Завтра буде те, про що засоби масової інформації з радістю з можуть розповісти", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий помилувати українця Павла Шаройка, якого засудили за шпигунство. Також Лукашенко зазначив, що обговорював питання помилування українця з п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Додамо, за версією білоруського слідства, Шаройко створив агентурну мережу з місцевих громадян, які за гроші збирали інформацію розвідувального характеру у військово-політичній сфері. При обшуку у Шаройка виявили копії розвідувальних донесень. Сам Шаройко нібито визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки.

У кінці червня цього року український журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі за шпигунство, подав прохання про помилування.

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