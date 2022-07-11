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Во время удара ВСУ по базе россиян в Херсоне мог погибнуть полковник Росгвардии

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Херсон, Понедельник 11 июля 2022 14:59
Во время удара ВСУ по базе россиян в Херсоне мог погибнуть полковник Росгвардии Фото: во время удара ВСУ в Херсоне мог погибнуть полковник Росгвардии (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время удара украинских военных по базе оккупантов в Херсоне, мог погибнуть полковник Росгвардии Александр Нечипуренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя в Facebook.

"Вчера в Херсоне мог погибнуть полковник Росгвардии Александр Нечипуренко. Ждем подтверждения информации", - написал он.

По словам Хланя, на то, что кто-то из "випов" российской армии пострадал однозначно указывает то, что "паники и скорых у орков было уж слишком много".

Напомним, ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Херсоне в воскресенье, 10 июля. Попаданий в базу было два - в 5 и в 10 утра.

Как сообщалось, в Херсонской области ВСУ уничтожили командные пункты Росгвардии и артиллерийской бригады, ликвидированы десятки российских оккупантов.

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