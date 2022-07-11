Під час удару ЗСУ по базі росіян у Херсоні міг загинути полковник Росгвардії

Під час удару українських військових по базі окупантів у Херсоні міг загинути полковник Росгвардії Олександр Нєчіпурєнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя у Facebook .

За словами Хланя, на те, що хтось із "віпів" російської армії постраждав однозначно вказує те, що "паніки і швидких у орків було занадто багато".

"Вчора в Херсоні міг загинути полковник Росгвардії Олександр Нєчіпурєнко. Чекаємо на підтвердження інформації", - написав він.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсоні в неділю, 10 липня. Попадань у базу було два - о 5 та о 10 ранку.

Як повідомлялося, у Херсонській області ЗСУ знищили командні пункти Росгвардії та артилерійської бригади, ліквідовано десятки російських окупантів.

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