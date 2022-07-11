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ВСУ на юге уничтожили командные пункты Росгвардии и артиллерийской бригады

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Херсонская область, Понедельник 11 июля 2022 02:40
ВСУ на юге уничтожили командные пункты Росгвардии и артиллерийской бригады Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

В Херсонской области ВСУ уничтожили командные пункты Росгвардии и артиллерийской бригады, ликвидированы десятки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Как отмечается, по скоплению врага нанесли удары несколько украинских штурмовиков.

В результате ударов уничтожены 38 оккупантов, два склада боеприпасов и десять единиц техники, среди которых четыре гаубицы, переносной зенитный комплекс, а также автомобильная техника.

Россия уменьшила группировку в Черном море до двух десантных кораблей. Два ракетных носителя продолжают дежурство с 16 "Калибрами" на борту.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ударили по воинской части россиян в Херсоне. Оккупанты оцепили центр города и проверяли всех людей.

Кроме того, украинские силы уничтожили российскую артиллерийскую батарею.

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Херсонская область
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