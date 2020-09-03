ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во время тушения лесных пожаров пострадали двое военных

Автор: Анастасия Рокитна

Во время тушения пожара в Луганской области пострадали двое военнослужащих из состава Объединенных сил. У них термические ожоги.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Всего к тушению пожара привлечены почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

Пожар уже ликвидирован в населенных пунктах Зайцево и Новолуганское.

Самые читаемые новости

"Во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь и их доставили в военные медицинские учреждения", - сообщает пресс-центр.

Напомним, под Харьковом вспыхнул масштабный пожар, который начал быстро распространяться из-за сильного ветра.

Также сообщалось, что в Харьковской области из-за пожара полностью уничтожен населенный пункт.

Отметим, к ликвидации пожара в Двуречанском районе привлекли пожарные поезда.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пожарвоенные