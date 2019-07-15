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За час туристичного сезону в Туреччині загинули 13 українців

Новини » Надзвичайні події    15.07.2019 - 02:58
За час туристичного сезону в Туреччині загинули 13 українців
Ілюстративне фото (antalyatoday)

Більшість померли від серцевого нападу

Від початку туристичного сезону в період з травня по червень 2019 року в Туреччині померли 13 українців, які перебували в країні на відпочинку. Про це повідомив консул України в Анталії В'ячеслав Хоменко, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він зазначив, що йдеться про статистику в регіоні, за який відповідає консульство України в Анталії. Найбільш поширеними серед причин смерті українців на турецькому курорті є серцеві напади.

"Із травня по червень у нас є 13 померлих громадян України. В цілому це літні люди, які приїхали сюди на відпочинок і не розрахували впливу кліматичних умов на стан їх здоров'я", - сказав Хоменко.

Також є кілька літніх людей, які зайшли в море і потонули. Кілька громадян України померли природною смертю, але при незрозумілих обставинах". Зараз ці випадки розслідує прокуратура. Результати розгляду справ передадуть родичам загиблих.

Також в цю статистику потрапили ті, хто приїхав до Туреччини на лікування і помер під час різних медичних процедур.

За даними посольства Туреччини в Україні, за останні чотири місяці 2019 туристичний потік з України до Туреччини збільшився на 13,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (1,35 млн осіб).

Нагадаємо, в Туреччині берегова охорона затримала групу мігрантів, яку організовували двоє українців. Мігранти намагалися нелегально потрапити до Європи.

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