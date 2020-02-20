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Під час зіткнень у Нових Санжарах постраждали 9 поліцейських

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 21:41
Під час зіткнень у Нових Санжарах постраждали 9 поліцейських
Фото: зіткнення у Новіх Санжарах (РБК-Україна, Віталій Носач)

Також постраждав один цивільний, поліція откріла кримінальну справу

При протестах у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Національної поліції і один цивільний. Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

Повідомляється, що під час прибуття колони автобусів з українцями, які прилетіли з Китаю, місцеві жителі почали закидати їх і поліцейських камінням. Один чоловік намагався автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців. У результаті бійок за медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа.

Нагадаємо, Національна поліція почала два кримінальних виробництва за фактом протестів у Нових Санжарах. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) і ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Співробітники поліції взяли максимальні заходи захисту українців, які перебували в автобусі, і забезпечили супровід людей.

20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибутку в медичний заклад "Нові Санжари" у Полтавській області. Автобуси заїхали в санаторій. Перед цим відбулася масштабна сутичка силовиків з місцевими жителями. У хід йшли пляшки, палиці та каміння.

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