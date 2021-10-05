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За время российской оккупации на Донбассе погибли 14 тысяч украинцев, - омбудсмен

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Донбасс, Вторник 05 октября 2021 16:05
За время российской оккупации на Донбассе погибли 14 тысяч украинцев, - омбудсмен Фото: Людмила Денисова, омбудсмен (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Вражеские войска РФ продолжают системно нарушать права человека на временно оккупированных территориях Украины. Так, в результате действий боевиков на Донбассе погибли почти 14 тысяч украинцев, из которых 4 - гражданские лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

"Из-за нарушения права на жизнь и безопасность на востоке Украины погибло почти 14 тысяч граждан Украины, среди них 4 тысячи гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тысячи ранены. Это продолжается каждый день", - написала Денисова.

Омбудсмен добавила, что в незаконном заключении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится 296 граждан Украины.

Из которых 252 - гражданские лица, а 44 - военнослужащие.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны противника, потерь среди украинских военных не было.

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