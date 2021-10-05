Четыре нарушения на Донбассе: боевики открывали огонь возле Лебединского и Новотошковского
В понедельник, 4 октября, на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны противника, потерь среди украинских военных не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Возле Лебединского оккупанты стреляли из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов.
Вблизи Новотошковского враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские военные открывали огонь в ответ.
Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.
С начала суток, 5 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, что боевики обстреляли из минометов Авлеевку. В результате пострадали жилые дома.