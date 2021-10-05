ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Четыре нарушения на Донбассе: боевики открывали огонь возле Лебединского и Новотошковского

Новина українською →
Донбасс, Вторник 05 октября 2021 07:55
Четыре нарушения на Донбассе: боевики открывали огонь возле Лебединского и Новотошковского Фото: боевики четыре раза срывали тишину в зоне ООС (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 4 октября, на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны противника, потерь среди украинских военных не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Возле Лебединского оккупанты стреляли из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов.

Вблизи Новотошковского враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ.

Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

С начала суток, 5 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что боевики обстреляли из минометов Авлеевку. В результате пострадали жилые дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 10 тысяч новых заражений
Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 10 тысяч новых заражений
DAILY
Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы
Сергей Щербина, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы