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За час російської окупації на Донбасі загинули 14 тисяч українців, - омбудсмен

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Донбас, Вівторок 05 жовтня 2021 16:05
За час російської окупації на Донбасі загинули 14 тисяч українців, - омбудсмен Фото: Людмила Денісова, омбудсмен (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Ворожі війська РФ продовжують системно порушувати права людини на тимчасово окупованих територіях України. Так, внаслідок дій бойовиків на Донбасі загинули майже 14 тисяч українців, з яких 4 - цивільні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

"Через порушення права на життя та безпеку на сході України загинуло майже 14 тисяч громадян України, серед них 4 тисячі цивільних осіб, в тому числі 152 дитини. 34 тисячі поранені. Це продовжується кожного дня", - написала Денісова.

Омбудсмен додала, що в незаконному ув’язненні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває 296 громадян України.

З яких 252 - цивільні особи, а 44 - військовослужбовці.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню з боку противника, втрат серед українських військових не було.

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