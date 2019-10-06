Во время разведения войск за безопасностью будет наблюдать Нацгвардия и ОБСЕ

Во время разведения войск за безопасностью на неоккупированной территории Донбасса будет наблюдать Национальная гвардия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью каналу "Украина".

"Никто не сдает свои территории, никто не сдает своих граждан. Сегодня компонент безопасности на той территории, от которой будут отходить украинские Вооруженные силы, если это будет происходить, мы будем видеть такую ​​возможность, безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, за счет правоохранителей, которые будут находиться на этой территории. Это украинская территория, на ней будут действовать законы Украины, а за соблюдением законов и безопасностью будут следить правоохранительные органы украинского государства", - заявил Разумков.

По его словам, наблюдениям за безопасностью на территории отвода войск смогут приобщиться представители ОБСЕ и журналисты.

"Мы видели разведение войск в Станице Луганской. Сегодня идет речь о разведении в Петровском и Золотом. Это даст возможность начать выполнять первый пункт минских договоренностей. То есть завершение огня и разведения войск с линии разграничения. Если эти пункты будут выполняться, мы будем видеть реальные позитивные изменения", - добавил он.

Напомним, правоохранители во время разведения военных сил будут обеспечивать безопасность граждан в населенном пункте Золотое-4 и Екатериновка на временно оккупированном Донбассе.

РБК-Украина писало, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации в субботу, 4 октября, зафиксировала факт минометного обстрела населенного пункта Золотое-4, где должно состояться разведение сил и средств.