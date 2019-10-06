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Полиция во время разведения военных сил будет патрулировать Золотое

Новости » Общество    06.10.2019 - 16:56
Полиция во время разведения военных сил будет патрулировать Золотое
Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Правоохранители будут обеспечивать безопасность в Золотом-4 и Екатериновке

Правоохранители во время разведения военных сил будут обеспечивать безопасность граждан в населенном пункте Золотое-4 и Екатериновка на временно оккупированном Донбассе. Об этом заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил во время встречи с жителями г. Золотое-4, передает пресс-службу МВД Украины.

По его словам, "несмотря на анонсированное разведение военных сил на участке вблизи населенного пункта Золотое, полицейские продолжат нести службу в г. Золотое-4 и с. Екатериновка".

В связи с этим Министерство внутренних дел увеличит количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения. Также Троян анонсировал в Золотом-4 личный прием граждан начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником для решения всех насущных проблем жителей, входящих в компетенцию полиции.

Напомним, РБК-Украина писало, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации в субботу, 4 октября, зафиксировала факт минометного обстрела населенного пункта Золотое-4, где должно состояться разведение сил и средств.

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Новости Украины ДонбассВадим Троян
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