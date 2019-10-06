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Під час розведення військ за безпекою буде спостерігати Нацгвардія і ОБСЄ

Новини » Суспільство    06.10.2019 - 20:41
Під час розведення військ за безпекою буде спостерігати Нацгвардія і ОБСЄ
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

За додержанням законів та безпекою слідкуватимуть правоохоронні органи України

Під час розведення військ за безпекою на неокупованій території Донбаса буде спостерігати Національна гвардія і Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю каналу "Україна".

"Ніхто не здає свої території, ніхто не здає своїх громадян. Сьогодні компонент безпеки на тій території, від якої будуть відходити українські Збройні сили, якщо це буде відбуватися, ми будемо бачити таку можливість, безпека буде зберігатися за рахунок Національної гвардії, за рахунок правоохоронців, які будуть перебувати на цій території. Це українська територія, на ній будуть діяти закони України, а за додержанням законів та безпекою слідкуватимуть правоохоронні органи української держави", - заявив Разумков.

За його словами, спостереженнями за безпекою на території відведення військ зможуть долучитися представники ОБСЄ та журналісти.

"Ми бачили розведення військ у Станиці Луганській. Сьогодні йде мова про розведення в Петровському і Золотому. Це дасть можливість почати виконувати перший пункт мінських домовленостей. Тобто завершення вогню і розведення військ з лінії розмежування. Якщо ці пункти будуть виконуватися, ми будемо бачити реальні позитивні зміни", - додав він.

Нагадаємо, правоохоронці під час розведення військових сил будуть забезпечувати безпеку громадян у населеному пункті Золоте-4 та Катеринівка на тимчасово окупованому Донбасі.

РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації у суботу, 4 жовтня, зафіксувала факт мінометного обстрілу населеного пункту Золоте-4, де має відбутися розведення сил і засобів.

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