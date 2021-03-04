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Во время разгона протестов в Мьянме погибли более 30 демонстрантов

Автор: Инна Собора

В Мьянме на акции протеста 3 марта силовики применили боевые патроны против демонстрантов. Вследствие этого погибли 33 человека.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Протесты в Мьянме продолжаются уже 30 дней. Против митингующих применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули, а также боевые патроны.

Акции протеста начались после того, как 1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране отключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

Ранее сообщалось, что 3 марта для разгона демонстрантов полиция и силовики снова открыли огонь боевыми патронами, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек.

До этого у Мьянме правоохранители применили оружие для разгона демонстрантов, в результате чего как минимум 18 человек погибли, еще 30 были ранены.

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