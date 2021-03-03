В Мьянме силовики вновь открыли огонь по протестующим, есть погибшие

В Мьянме продолжаются акции протеста против военных, которые захватили власть в стране после поражения на выборах. Для разгона демонстрантов полиция и силовики снова открыли огонь боевыми патронами, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек.

Как сообщается, на севере страны от пуль силовиков погиб один молодой человек. Двое других митингующих - 37-летний мужчина и 19-летняя женщина - погибли в большом городе Мандалай. В других сообщениях говорилось о еще четырех погибших в городе Монива.

Отмечается, что вероятно это число не окончательное и жертв стрельбы в среду может быть больше.