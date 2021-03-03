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В Мьянме силовики вновь открыли огонь по протестующим, есть погибшие

Новина українською → Мьянма, Среда 03 марта 2021 14:43
В Мьянме силовики вновь открыли огонь по протестующим, есть погибшие Фото: протесты в Мьянме (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В Мьянме продолжаются акции протеста против военных, которые захватили власть в стране после поражения на выборах. Для разгона демонстрантов полиция и силовики снова открыли огонь боевыми патронами, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, на севере страны от пуль силовиков погиб один молодой человек. Двое других митингующих - 37-летний мужчина и 19-летняя женщина - погибли в большом городе Мандалай. В других сообщениях говорилось о еще четырех погибших в городе Монива.

Отмечается, что вероятно это число не окончательное и жертв стрельбы в среду может быть больше.

Напомним, протесты в Мьянме начались после военного переворота. Военные захватили власть в стране после поражения на выборах. Они арестовали президента и еще ряд членов руководства Мьянмы.

Также РБК-Украина писало в это воскресенье, что в Мьянме правоохранители применили оружие для разгона демонстрантов, в результате чего как минимум 18 человек погибли, еще 30 были ранены.

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