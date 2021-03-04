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Під час розгону протестів у М'янмі загинули більше 30 демонстрантів 

Автор: Инна Собора

У М'янмі на акції протесту 3 березня силовики застосували бойові набої проти демонстрантів. Унаслідок цього загинули 33 людини.

Про це пише Deutsche Welle.

Протести у М'янмі тривають уже 30 днів. Проти протестувальників застосовують сльозогінний газ, світлошумові гранати, гумові кулі, а також бойові набої.

Акції протесту почалися після того, як 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні вимикають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Раніше повідомлялося, що 3 березня для розгону демонстрантів поліція й силовики знову відкрили вогонь бойовими набоями, у результаті чого загинули щонайменше сім осіб.

До цього у М'янмі правоохоронці застосували зброю для розгону демонстрантів, в результаті чого як мінімум 18 людей загинули, ще 30 були поранені.

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