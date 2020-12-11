Во время рассмотрения госбюджета-2021 ВР должна решить проблемы "зеленой" энергетики, - инвесторы

Фото: ветровые турбины (pixabay.com)

Правительство и Верховная рада должны выполнить закон Украины о частичном бюджетном финансировании обязательств по "зеленому" тарифу в 2021 году.

Об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк в своей колонке для "Экономической правды".

"В законе четко сказано, что минимум 20% производимой в течение года "зеленой" электроэнергии должен быть профинансирован из государственного бюджета. Соответствующей компенсации в проекте закона о государственном бюджете Украины 2021 не предусмотрено. Более того, в законопроекте действие нормы о 20% компенсации из государственного бюджета вообще приостановлено на 2021 год", - заявила Гуменюк.

По предварительным расчетам, в бюджете должно быть заложено 11,5 миллиарда гривен.

"Единственная надежда на Бюджетный комитет парламента, который в ближайшее время будет рассматривать проект госбюджета на 2021 год во втором чтении", - отметила директор ЕУЭА.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства относительно погашения долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.