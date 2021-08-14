ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

За время работы Высшего антикоррупционного суда 19 человек получили тюремные сроки, - НАБУ

Новина українською →
Суббота 14 августа 2021 14:22
За время работы Высшего антикоррупционного суда 19 человек получили тюремные сроки, - НАБУ Фото: ВАКС назначил тюремные сроки 19 людям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За время работы Высшего антикоррупционного суда 19 человек получили наказание в виде лишения свободы. В отношении 14 из них приговоры уже вступили в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Большинство из осужденных признаны виновными в совершении преступлений, связанных со взяточничеством.

Среди осужденных 4 судьи, 4 руководителя предприятия, 2 руководителя органов местного самоуправления, 2 должностных лица прокуратуры.

Помимо лишения свободы, ВАКС конфисковал все принадлежащее имущество судей Малиновского райсуда Одессы и хозяйственного суда Одесской области. К последнему также применена специальная конфискация в доход государства в размере 250 тысяч гривен.

Также конфисковали автомобиль эксдиректора ОАО "Кировоградгаз", осужденного за растрату 8,6 млн грн.

Всего за время работы НАБУ, более 300 обвинительных актов в отношении почти 600 человек направлено в суд.

Сейчас по топкорупции уже принято 56 обвинительных приговоров, вступивших в законную силу.

Читайте РБК-Украина в Google News
коррупция НАБУ САП
NEWS
Похолодание и дожди в четырех областях: прогноз погоды на сегодня
Похолодание и дожди в четырех областях: прогноз погоды на сегодня
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен