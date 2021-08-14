За час роботи Вищого антикорупційного суду 19 людей отримали тюремні строки, - НАБУ

За час роботи Вищого антикорупційного суду 19 людей отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Стосовно 14 з них вироки уже набули чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ .

Більшість із засуджених визнані винними у вчиненні злочинів, пов’язаних із хабарнництвом.

Серед засуджених 4 судді, 4 керівника підприємства, 2 керівники органів місцевого самоврядування, 2 посадовці прокуратури.

Крім позбавлення волі, ВАКС конфіскував все належне майно суддів Малиновського райсуду Одеси та Господарського суду Одеської області. До останнього також застосовано спеціальну конфіскацію - в дохід держави звернено 250 тисяч гривень.

Також конфіскували автомобіль ексдиректора ВАТ "Кіровоградгаз", засудженого за розтрату 8,6 млн грн.

Загалом за час роботи НАБУ, більше 300 обвинувальних актів стосовно майже 600 осіб скеровано до суду.

Наразі щодо топкорупції вже ухвалено 56 обвинувальних вироків, які набрали законної сили.