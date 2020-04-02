За время работы в изоляции ТЭС "ДТЭК Энерго" отпустили в энергосистему свыше 550 млн кВт-ч э/э

Иллюстративное фото (dtek.com)

Работу предприятий в особом режиме будет продолжена до окончания карантина в стране

ТЭС ДТЭК за период карантина отпустили в объединенную энергосистему 554 млн кВт-ч электроэнергии, а с 20 марта теплоэлектростанции компании перешли на изолированный режим работы для того, чтобы минимизировать распространение инфекции и обеспечить бесперебойное тепло - и энергоснабжение украинцам. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК-Украина.

Отмечается, что в условиях полной изоляции на ТЭС ДТЭК работает около двух тысяч энергетиков. Это производственный персонал, который обеспечивает непрерывное производство электроэнергии. Благодаря им сегодня функционируют больницы, аптеки, продуктовые магазины, а в домах миллионов украинцев свет и тепло.

"Наши станции отработали в режиме строгой изоляции уже двенадцать дней. Учитывая темпы распространения вируса, мы понимаем, что такое решение было правильным и своевременным. Энергетики ДТЭК вместе с врачами и полицейскими выполняют важную миссию - обеспечивают жизнедеятельность всей страны. Это особенно важно сейчас, во время карантина. Находится на самоизоляции дома удобно, если у тебя есть возможность полноценно заниматься своими делами - работать, учиться, смотреть телевизор, готовить еду, читать Facebook. А без электричества это невозможно", - заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго "Дмитрий Сахарук.

По его словам, работу предприятий в особом режиме будет продолжено до окончания карантина в стране.

Всего с начала года ТЭС ДТЭК отпустили в объединенную энергосистему свыше 5,1 млрд кВт-ч электроэнергии. ТЭС - предприятия критической инфраструктуры, которые должны постоянно работать. Стабильность системы в часы пиковых нагрузок (например, вечером или утром) зависит от маневренной тепловой генерации.

"ДТЭК Энерго" изучила международный опыт работы стратегических предприятий в период карантина и приняла решение изолировать часть персонала на своих ТЭС.

Отмечается, что в "ДТЭК Энерго" внимательно следят за развитием событий и корректируют работу в соответствии с требованиями власти, рекомендаций Министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, ДТЭК - крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределения и поставки электроэнергии электросетями, поставки электроэнергии клиентам, внедрение энергоэффективных решений, зарядке электромобилей.

"ДТЭК Энерго" обеспечивает замкнутый цикл производства электроэнергии из угля. Установленная мощность в генерации электроэнергии - 13,5 ГВт. В угледобыче создан полный производственный цикл: добыча и обогащение угля, сервисное обслуживание шахтного оборудования.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления - 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.