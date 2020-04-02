За час роботи в ізоляції ТЕС "ДТЕК Енерго" відпустили в енергосистему понад 550 млн кВт-год е/е

Ілюстративне фото (dtek.com)

Роботу підприємств в особливому режимі буде продовжено до закінчення карантину в країні

ТЕС ДТЕК за період карантину відпустили в об'єднану енергосистему 554 млн кВт-год електроенергії, а з 20 березня теплоелектростанції компанії перейшли на ізольований режим роботи для того, щоб мінімізувати поширення інфекції та забезпечити безперебійне тепло- і енергопостачання українцям. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає РБК-Україна.

Зазначається, що в умовах повної ізоляції на ТЕС ДТЕК працює близько двох тисяч енергетиків. Це виробничий персонал, який забезпечує безперервне виробництво електроенергії. Завдяки їм сьогодні функціонують лікарні, аптеки, продуктові магазини, а в будинках мільйонів українців є світло і тепло.

"Наші станції відпрацювали в режимі суворої ізоляції вже дванадцять днів. З огляду на темпи поширення вірусу, ми розуміємо, що таке рішення було правильним і своєчасним. Енергетики ДТЕК разом з лікарями та поліцейськими виконують важливу місію - забезпечують життєдіяльність всієї країни. Це особливо важливо зараз, під час карантину. Перебувати на самоізоляції вдома зручно, якщо у тебе є можливість повноцінно займатися своїми справами - працювати, вчитися, дивитися телевізор, готувати їжу, читати Facebook. А без електрики це неможливо", - заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго "Дмитро Сахарук.

За його словами, роботу підприємств в особливому режимі буде продовжено до закінчення карантину в країні.

Всього з початку року ТЕС ДТЕК відпустили в об'єднану енергосистему понад 5,1 млрд кВт-год електроенергії. ТЕС - підприємства критичної інфраструктури, які повинні постійно працювати. Стабільність системи в години пікових навантажень (наприклад, ввечері або вранці) залежить від маневрової теплової генерації.

"ДТЕК Енерго" вивчила міжнародний досвід роботи стратегічних підприємств в період карантину і прийняла рішення ізолювати частину персоналу на своїх ТЕС.

Зазначається, що в "ДТЕК Енерго" уважно стежать за розвитком подій і корегують роботу відповідно до вимог влади, рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, ДТЕК - найбільший приватний інвестор в енергетику України. Група розвиває бізнеси з видобування природного газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу та постачання електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядці електромобілів.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена ​​потужність в генерації електроенергії - 13,5 ГВт. У вуглевидобутку створений повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, сервісне обслуговування шахтного устаткування.

Як писало РБК-Україна, у 2019 році капітальні вкладення ДТЕК становили 23 млрд грн, податкові відрахування - 23,4 млрд грн. У ДТЕК працюють 70 тис. співробітників. 100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.