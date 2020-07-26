Во время протестов в Сиэтле пострадали более 20 полицейских

Во время протестов в Сиэтле (США) пострадал 21 полицейский, 45 человек задержали. Полиция заявила, что офицеры использовали нелетальное оружие в попытках разогнать тысячи демонстрантов ближе к вечеру 25 июля.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Участники протестов Black Lives Matter пытались поджечь конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников и взорвать стены полицейского участка, начали бить стекла в машинах и зданиях на улице.

Большинство офицеров вернулись к работе, один пострадавший находится в больнице из-за травмы колена. По данным полиции, протестующие бросали камни и бутылками, использовали взрывоопасные вещества.

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что он расширил развертывание федеральной полиции в Сиэтле, вызвав недовольство местных властей и гнев протестующих.

Отметим, массовые демонстрации в США вспыхнули 25 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого задержала полиция.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захватили "внутренние террористы" и призвал местные власти немедленно урегулировать ситуацию.