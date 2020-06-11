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Сиэтл захватили "внутренние террористы", - Трамп

Новости » Общество     11.06.2020 - 09:59
Сиэтл захватили "внутренние террористы", - Трамп
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Трам призвал власти штата Сиэтл немедленно урегулировать ситуацию

Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захватили "внутренние террористы". Он призвал местные власти немедленно урегулировать ситуацию.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, Сиэтл был захвачен протестующими, которыми руководят радикально-левые демократы. Они начали "насмехаться" над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан. Трамп призвал местную власть урегулировать ситуацию и "вернуть себе свой город сейчас же".

"Если этого не сделаете вы, это сделаю я. Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно", - написал президент.

Отметим, массовые беспорядки в США вспыхнули 25 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого задержала полиция. Во время задержания один из полицейских прижал коленом шею мужчины и удерживал, хотя Флойд кричал, что задыхается. В результате во многих американских городах прошли массовые протесты, которые сопровождались насилием и вандализмом.

Напомним, президент США Дональд Трамп отдал приказ Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, которые были введены через массовые беспорядки.

Кроме того, в Соединенных Штатах Америки продолжаются митинги против расизма и жестокости полиции после гибели Джорджа Флойда.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипротестДональд Трамп
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