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Во время протестов в Ливане пострадали более 200 человек

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 23:05
Во время протестов в Ливане пострадали более 200 человек
Фото: протесты в Бейруте (t.me/izotope)

Более 80 человек госпитализированы в больницы

Во время протестов в ливанской столице - Бейруте, число пострадавших превысило 200 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Ливанского Красного Креста.

Сообщается, что в эпицентр событий для оказания помощи пострадавшим были отправлены 18 машин скорой помощи и 80 экстренных медицинских техников (EMT).

"Более 80 пострадавших были доставлены в близлежащие больницы, а более 140 раненых получили лечение на месте происшествия", - сообщает Ливанский Красный Крест в Twitter.

Медицинские бригады все еще находятся в режиме ожидания и готовы откликнуться, если число пострадавших вновь возрастет.

Президент Ливана Мишель Аун уже отреагировал на столкновения и потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности "стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов", сообщает Reuters.


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2362919a7947d17aecd60b?from=newsfeed

Во время протестов в Ливане пострадали более 200 человек

Напомним, протесты в Ливане начались 17 октября после того, как правительство страны объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не прекратились.

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