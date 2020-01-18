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Під час протестів у Лівані постраждали більше 200 осіб

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 23:05
Під час протестів у Лівані постраждали більше 200 осіб
Фото: протести в Бейруті (t.me/izotope)

Понад 80 людей госпіталізовано до лікарні

Під час протестів в ліванській столиці - Бейруті, кількість постраждалих перевищило 200 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Ліванського Червоного Хреста.

Повідомляється, що в епіцентр подій для надання допомоги постраждалим були відправлені 18 машин швидкої допомоги і 80 екстрених медичних техніків (EMT).

"Більше 80 постраждалих були доставлені в довколишні лікарні, а понад 140 поранених отримали лікування на місці події", - повідомляє Ліванський Червоний Хрест в Twitter.

Медичні бригади все ще знаходяться в режимі очікування і готові відгукнутися, якщо число постраждалих знову зросте.

Під час протестів у Лівані постраждали більше 200 осіб

Нагадаємо, протести в Лівані почалися 17 жовтня після того, як уряд країни оголосив про введення збору на користування мессенджерами, як WhatsApp для здійснення телефонних дзвінків. Збір повинен був складати в перерахунку 0,20 долара США в день. Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не припинилися.

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