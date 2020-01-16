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В Ливане при столкновениях с полицией пострадали 35 человек

Новости » Общество     16.01.2020 - 02:08
В Ливане при столкновениях с полицией пострадали 35 человек
Фото: протесты в Ливане (twitter.com/malakyassinee)

Протестующие требуют освободить арестованных соратников

В Бейруте произошли столкновения около управления полиции, в результате которого пострадали 35 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ливанского Красного Креста.

На место происшествия прибыли три бригады организации.

"По данным медиков, 35 человек госпитализировали, а еще десяти оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Рядом с полицейским участком произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями из-за того, что протестующие требуют освободить арестованных соратников.

Ранее в Ливане протестующие заблокировали многочисленные дороги в знак протеста против правительства страны.

Как сообщало РБК-Украина, протесты в Ливане начались 17 октября после того, как правительство страны объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не прекратились.

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