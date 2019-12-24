ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під час протестів в Ірані загинули 1,5 тис. людей

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 19:55
Під час протестів в Ірані загинули 1,5 тис. людей
Фото: протести в Ірані (twitter.com/mlnangalama)

Серед жертв щонайменше 17 підлітків та 400 жінок

З початку антиурядових протестів в Ірані, які почалися в середині листопада, загинули 1,5 тисяч людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що відомості про загиблих надали сили безпеки, морги та лікарні.

"Серед жертв щонайменше 17 підлітків, 400 жінок, а також співробітники сил безпеки країни та поліція", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, до масових вбивств причетна влада, у листопаді після кількох днів протестів у різних частинах Ірану верховний лідер країни Алі Хаменеї наказав органам влади та правоохоронцям зробити все аби мітинги припинились.

Раніше повідомлялося, що в Ірані в середині листопада почалися масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Ціни зросли майже в три рази в порівнянні з нинішніми цінами.

Нагадаємо, раніше міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про навмисне приховування владою Ірану масштабів репресивних заходів до учасників протестів.

Як повідомляло РБК-Україна, США ввели санкції проти міністра інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Мохаммада Джавада Азарі-Джахроми за його роль у широкомасштабні інтернет-цензурі під час протестів у країні. В Ірані засудили введення санкцій з боку США, заявивши, що для нинішньої адміністрації Америки не мають значення принципи і цінності демократії, прозорість і права людини, в тому числі свобода інтернету.


Україна направила ноту РФ через запуск поїздів по Кримському мосту У Старобільську горів інтернат, четверо загиблих
Новини України загибліпротестІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся