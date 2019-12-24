Під час протестів в Ірані загинули 1,5 тис. людей

Фото: протести в Ірані (twitter.com/mlnangalama)

Серед жертв щонайменше 17 підлітків та 400 жінок

З початку антиурядових протестів в Ірані, які почалися в середині листопада, загинули 1,5 тисяч людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що відомості про загиблих надали сили безпеки, морги та лікарні.

"Серед жертв щонайменше 17 підлітків, 400 жінок, а також співробітники сил безпеки країни та поліція", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, до масових вбивств причетна влада, у листопаді після кількох днів протестів у різних частинах Ірану верховний лідер країни Алі Хаменеї наказав органам влади та правоохоронцям зробити все аби мітинги припинились.

Раніше повідомлялося, що в Ірані в середині листопада почалися масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Ціни зросли майже в три рази в порівнянні з нинішніми цінами.

Нагадаємо, раніше міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про навмисне приховування владою Ірану масштабів репресивних заходів до учасників протестів.

Як повідомляло РБК-Україна, США ввели санкції проти міністра інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Мохаммада Джавада Азарі-Джахроми за його роль у широкомасштабні інтернет-цензурі під час протестів у країні. В Ірані засудили введення санкцій з боку США, заявивши, що для нинішньої адміністрації Америки не мають значення принципи і цінності демократії, прозорість і права людини, в тому числі свобода інтернету.



