Во время протестов в Беларуси пострадали более 150 человек, - Минздрав

Во время протестов в Беларуси, которые начались 9 августа, пострадали более 150 человек. Еще двое человек погибли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает TUT.by.

Он также заявил, что медиков в Центры изоляции правонарушителей и изоляторы временного содержания пускают.

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули после завершения голосования на президентских выборах 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в результате протестов в Беларуси погибли трое людей.

Отметим, что в ООН заявили, что количество жертв протестов в Беларуси может быть больше.