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Во время прощания с президентом Танзании в давке умерли не менее 45 человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Танзании во время прощания с умершим президентом Джоном Магуфули произошла давка. В результате погибли 45 человек.

Об этом сообщает местная газета Citizen.

Церемония прощания с Магуфули прошла неделю назад в воскресенье, 21 марта, на стадионе в столице Танзании Дар-эс-Салам. Как пояснили в местной полиции, давка произошла из-за того, что большое число желающих пытались попасть на стадион через неофициальные входы. В итоге 45 человек погибли, еще 37 - были травмированы.

"Эти люди не были преступниками. Они пошли на стадион, чтобы выразить свою любовь к своему ушедшему лидеру, но из-за огромного количества людей некоторые стали нетерпеливыми и предпочли использовать неофициальные точки входа, и вот как возникла проблема", - сообщили в полиции.

Правоохранители отметили, что все 37 человек, пострадавших в давке, чувствуют себя лучше и были выписаны из больниц.

Изначально сообщалось лишь о пяти погибших в результате давки.

Напомним, президент Танзании Джон Магуфули умер 17 марта. Причиной смерти якобы стал сердечный приступ.

Ранее Магуфули заявлял, в его стране нет COVID-19, ведь людей "защищают высшие силы". В стране не вводили никаких карантинных ограничений для предотвращения распространения вируса.

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Новости Украины давкаТанзания
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