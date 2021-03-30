Во время прощания с президентом Танзании в давке умерли не менее 45 человек

Церемония прощания с Магуфули прошла неделю назад в воскресенье, 21 марта, на стадионе в столице Танзании Дар-эс-Салам. Как пояснили в местной полиции, давка произошла из-за того, что большое число желающих пытались попасть на стадион через неофициальные входы. В итоге 45 человек погибли, еще 37 - были травмированы.

"Эти люди не были преступниками. Они пошли на стадион, чтобы выразить свою любовь к своему ушедшему лидеру, но из-за огромного количества людей некоторые стали нетерпеливыми и предпочли использовать неофициальные точки входа, и вот как возникла проблема", - сообщили в полиции.

Правоохранители отметили, что все 37 человек, пострадавших в давке, чувствуют себя лучше и были выписаны из больниц.

Изначально сообщалось лишь о пяти погибших в результате давки.