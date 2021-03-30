Під час прощання з президентом Танзанії в тисняві померли не менше 45 осіб

Церемонія прощання з Магуфулі пройшла тиждень тому в неділю, 21 березня, на стадіоні в столиці Танзанії Дар-ес-Салам. Як пояснили в місцевій поліції, тиснява сталася через те, що велике число охочих намагалися потрапити на стадіон через неофіційні входи. У підсумку 45 людей загинули, ще 37 - були травмовані.

"Ці люди не були злочинцями. Вони пішли на стадіон, щоб висловити свою любов до свого пішла лідеру, але з-за величезної кількості людей деякі стали нетерплячими і вважали за краще використовувати неофіційні точки входу, і ось як виникла проблема", - повідомили в поліції.

Правоохоронці зазначили, що всі 37 осіб, що постраждали в тисняві, відчувають себе краще і були виписані з лікарень.

Спочатку повідомлялося лише про п'ятьох загиблих в результаті тисняви.