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Умер президент Танзании Джон Магуфули

Новина українською → Среда 17 марта 2021 23:19
Умер президент Танзании Джон Магуфули Фото: Джон Магуфули (qz.com)
Автор: Инна Собора

Умер президент Танзании Джон Магуфули. Причиной смерти якобы стал сердечный приступ.

Об этом сообщает Africa Feeds.

Вице-президент страны Самиа Сулуху выступила с обращением в прямом эфире, во время которого сообщила о смерти президента.

"Этим объявлением завершаются поиски президента Танзании, которого не видели в течение нескольких недель после сообщений о заражении коронавирусом", - пишет издание.

Магуфули ранее регулярно появлялся на публике, регулярно ходил в церковь, регулярно появлялся на телевидении и в социальных сетях.

Ранее президент Танзании заявлял, в его стране нет COVID-19, ведь людей "защищают высшие силы". В стране не вводили никаких карантинных ограничений для предотвращения распространения вируса.

РБК-Украина писало, что президент Армении Армен Саркисян столкнулся с осложнениями после перенесенного коронавируса.

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