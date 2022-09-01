"Время прекратить играть с огнем", - глава Красного Креста о ситуации на ЗАЭС

Международный комитет Красного Креста призвал прекратить "играть с огнем" вокруг Запорожской АЭС. Необходимо принять меры для ее защиты, поскольку последствия могут быть катастрофическими.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на France 24.
"Настало время прекратить играть с огнем и вместо этого принять конкретные меры для защиты этого объекта и других подобных ему от любых военных действий»,-заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини.
По словам Мардини, малейший просчет в отношении ЗАЭС может спровоцировать разрушения из-за которых мир будет сожалеть десятилетиями.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что накануне визита миссии МАГАТЭ российские войска обстреляли из минометов площадку Запорожской АЭС, в результате чего отключился 5-й энергоблок.
Тем временем в Энергодаре на фоне визита исчезли свет и мобильная связь.
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