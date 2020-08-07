Во время председательства в ОБСЕ Польша сделает акцент на достижении мира в Украине, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда во время инаугурационной речи вспомнил об Украине. Он пообещал помочь в сохранении территориальной целостности Украины во время председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом пишет "Польское радио".

Как известно, Польша в 2022 году возглавит ОБСЕ. По словам президента, во время председательства в Организации Варшава будет делать акцент "на силе права, а не на праве силы", а также - на достижении мира с помощью международного права.

"Это важная задача на будущее, которое никогда не заканчивается. Это задача, которая должна вернуть полный суверенитет и териториториальну интегральность нашему соседу - Украине", - сказал Дуда.

Напомним, в Польше 6 августа состоялась инаугурация президента Анджея Дуды, который был переизбран на второй срок.

Ранее Дуда заявлял, что Россия является агрессором в Украине.