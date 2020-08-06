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Дуда официально вступил на второй срок в должности президента Польши

Варшава, Четверг 06 августа 2020 11:35
Дуда официально вступил на второй срок в должности президента Польши
Фото: инаугурация Анджея Дуды (справа) (prezydent.pl)
Автор: Игорь Литвиненко

Процедура инаугурации проходит сегодня в Варшаве

В Польше сегодня, 6 августа, состоялась инаугурация президента Анджея Дуды. Он вступил в должность президента Польши во второй раз.

Видеотрансляция инаугурации Дуды проводится на его странице в Facebook.

Церемония инаугурации началась с приведения Дуды к присяге перед Национальным собранием (польский парламент - ред.). После этого Дуда проведет богослужение и примет верховное командование вооруженными силами Польши.

Напомним, выборы президента Польши должны были состояться еще 10 мая этого года, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса. Первый тур состоялся 28 июня, по итогам которого во второй тур вышли действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Во втором туре, который прошел 12 июля, победу одержал Дуда, набрав 51,03% голосов. Его оппонента поддержали 49,6% избирателей.

Zaprzysiężenie Prezydenta RP

#NaŻywo Uroczystość Zaprzysiężenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym

Опубліковано Andrzej Duda Четвер, 6 серпня 2020 р.

Как писало РБК-Украина, оппозиция Дуды просила Верховный суд Польши признать недействительными результаты президентских выборов.

В итоге Верховный суд отказался рассматривать жалобу оппозиции относительно выборов президента, признав жалобу такой, которая не касается избирательного процесса.

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