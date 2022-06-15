За время полномасштабной войны Фонд Ахметова передал в Киев более 60 тысяч продуктовых наборов
Фонд Рината Ахметова отправил в Киев очередную партию гуманитарной помощи. Более 1,8 тысячи продуктовых наборов поступили в территориальный центр социальной защиты Оболонского района.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.
Всего фонд уже передал в город Киев более 60 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.
С 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".