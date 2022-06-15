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За время полномасштабной войны Фонд Ахметова передал в Киев более 60 тысяч продуктовых наборов

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 19:25
За время полномасштабной войны Фонд Ахметова передал в Киев более 60 тысяч продуктовых наборов Фото: за время полномасштабной войны Фонд Ахметова передал в Киев более 60 тысяч продуктовых наборов (
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова отправил в Киев очередную партию гуманитарной помощи. Более 1,8 тысячи продуктовых наборов поступили в территориальный центр социальной защиты Оболонского района.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже передал в город Киев более 60 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

С 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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