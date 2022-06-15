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За час повномасштабної війни Фонд Ахметова передав до Києва понад 60 тисяч продуктових наборів

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Середа 15 червня 2022 19:25
За час повномасштабної війни Фонд Ахметова передав до Києва понад 60 тисяч продуктових наборів Фото: за час повномасштабної війни Фонд Ахметова передав до Києва понад 60 тисяч продуктових наборів (
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив до Києва чергову партію гуманітарної допомоги. Понад 1,8 тисячі продуктових наборів надійшли до територіального центру соціального захисту Оболонського району.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже передав у місто Київ понад 60 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

З 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Гуманітарна допомога
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