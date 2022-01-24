Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон

Обсяги газу в сховищах знижуються. А значить-зростають ризики його дефіциту в другій половині опалювального сезону. "Нафтогаз" у лютому, ймовірно, почне імпорт газу, але в мінімальних обсягах. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Перша половина зими в Україні виявилася досить м'якою. Температура знижувалася до 16 градусів морозу, але лише на кілька днів. Навіть в таких умовах запаси газу в сховищах скоротилися - з 16 млрд на початок грудня до 11,8 млрд кубометрів 23 січня.

Запаси вугілля за цей період збільшилися з 388 тисяч тонн до 730 тисяч тонн за рахунок імпорту з США та інших країн. Але цього все одно недостатньо - палива майже на чверть менше планових показників в 970 тисяч тонн.

Баланс в енергетиці влада має намір зберегти за рахунок роботи атомних електростанцій. Вже зараз з 15 енергоблоків АЕС працюють 14, забезпечуючи виробництво більше половини споживаної е/е – 56%. У Кабміні обіцяють, що в разі необхідності запустять всі 15 блоків.

Якщо ж настане тривалий період низьких температур, вугілля для ТЕС не вистачить. Це не приховують в уряді і підтверджують, що роботу станцій переводитимуть на газ.

У НАК "Нафтогаз України" хоч і кажуть, що запасів достатньо, але не уточнюють, що мова про планові показники – без урахування умов нинішнього опалювального сезону і ймовірності істотного похолодання.

Плани на лютий

Зараз у сховищах біля 12 млрд кубометрів газу. Це дійсно не мінімальний на даний період показник за останні роки. У минулому і позаминулому роках запасів було більше - 22 і 17,5 кубометрів. Менше було в 2017 і 2015 роках – 10,9 і 10,2 млрд кубометрів.

Тоді обсяг транзиту газу через Україну був майже в два рази більше, дефіциту газу в Європі не було, та й ціна його була цілком прийнятною. Тобто можливість реверсних поставок газу не була обмежена.

Зараз ситуація змінилася кардинально. Транзит газу скоротився, і навряд чи це зміниться. За інформацією Оператора ГТСУ, "Газпром" не став бронювати на лютий додаткову транзитну потужність через Україну. А в січні добовий обсяг транзиту був всього 52,5 млн кубометрів при контрактних 109 млн.

"Висновки напрошуються самі за себе – "Газпром" не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період і тиск на Європу для запуску "Північного потоку-2" триває", – заявив глава ОГТСУ Сергій Макогон.

"Нафтогаз" з жовтня не закуповує імпортний газ через високі ціни. "Закуповувати газ за такими цінами було б злочином", - сказав днями РБК-Україна один з представників уряду.

У лютому, як стало відомо виданню, НАК все-таки може почати імпорт. За інформацією ОДТСУ, в результаті першого в 2022 році місячного аукціону на лютий учасники ринку забронювали понад 195 млн кубометрів потужностей для імпорту газу. З них 124,8 млн кубометрів (4,46 млн "кубів"/добу) – на віртуальній точці "Берег" (Угорщина) і 70,3 млн кубометрів (2,51 млн "кубів"/добу) – на точці "Будінце" (Словаччина).

Хто саме буде завозити газ і чи докуповуватимуть додаткові потужності-невідомо. Але, за інформацією видання, НАК планує в лютому закупити близько 300 млн кубометрів і приблизно стільки ж у березні. Плани НАК почати імпорт підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Нафтогаз" вже законтрактував відповідні обсяги на лютий. Буде Березень... насправді все буде нормально", - заявив Галущенко під час візиту до Брюсселя наприкінці минулого тижня. Але про обсяги імпорту нічого не сказав.

У будь-якому випадку 300 млн кубометрів на місяць - досить мало. У пікові періоди таким обсягом можна покрити лише півтора дня споживання.

Генеральний директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський вважає, що всього потрібно закупити 2 млрд кубометрів. І це при тому, що можливість добового відбору газу зі сховищ скорочується в міру зниження рівня їх заповнення.

Подібної ж думки дотримується і директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. "Такого обсягу не вистачить. Треба мінімум в два рази більше. І то без "недотопів" не обійтися. Це коли подача теплоносія для системи опалення значно нижче нормативного (рівня, - ред.). По-хорошому слід докупити 1,5 – 2 млрд кубометрів", - заявив він у коментарі виданню.

У "Нафтогазі" відмовилися від коментарів з приводу початку закупівлі газу.

Імпорту може не вистачити

Можливий добовий відбір газу з ПСГ становить близько 1% від загального обсягу в сховищах. Тобто при 12 млрд кубометрів за добу підняти можна 120 млн "кубів". З урахуванням 55 млн кубометрів газу українського видобутку на добу загальний обсяг для використання становить близько 175 млн.

Враховуючи, що потреба газу в пікові періоди досягає до 200 млн, максимальних можливостей якраз достатньо, але тільки на зараз. Пізніше обсяг газу в ПСГ буде скорочуватися і, отже, можливості для відбору знизяться, зазначив експерт з питань енергетики Валентин Землянський.

"Якщо температура знизиться до мінус 8-10 градусів, споживання зросте до 180-200 млн кубометрів на добу і ресурсу фізично не вистачить. ОГТСУ як ключовий гравець ринку повинен буде застосувати графік відключень спочатку великих споживачів, а в разі недостатності такого заходу піти на обмеження поставок газу теплокомуненерго, і вже в крайньому випадку – населенню", – сказав Землянський. Він нагадав, що в ОГТСУ відповідні графіки відключення вже довели до відома облгазів.

У лютому-березні, коли газу в сховищах стане ще менше, ситуація ускладниться, і імпорту може не вистачити для покриття потреб. Його добовий обсяг обмежений - 27 млн кубометрами зі Словаччини і 8 – з Угорщини. І це за умови наявності фізичного газу, що може стати проблемою через скорочення транзиту.

Вже за наявними цифрами можна зрозуміти, що з опалювального сезону Україна вийде майже без газу, вільного для використання. Тоді гостро постане питання про заповнення сховищ для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 років.

Ціна газу навесні дещо знизиться через падіння поточного споживання. Якщо для закупівлі газу в лютому у НАК поки є гроші, що підтвердили виданню співрозмовники в уряді, то для подальших закупівель кошти потрібно буде шукати.

Раніше керівництво НАК планувало залучити ресурс, розмістивши цінні папери. Глава "Нафтогазу" Юрій Віренко говорив, що це планувалося на осінь 2021 року. Однак випуск облігацій тоді не провели, а в нинішніх умовах військової загрози і високих ставок для України на зовнішніх ринках це буде зробити складно.

Переговори з ЄБРР про залучення кредиту на закупівлю газу, як це було в колишні роки, не ведуться – це виданню підтвердили і в банку, і в уряді. Єдино можливим варіантом отримання коштів на сьогоднішній день залишається держбюджет. Але поки в ньому не передбачені кошти на ці цілі.