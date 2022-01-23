Цены на газ останутся высокими в ближайшее время: в Еврокомиссии назвали причину

Европа столкнулась с рекордными ценами на энергоносители. Геополитическая напряженность за восточной границей ЕС и сокращение поставок газа с территории России приведет к тому, что цены будут высокими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон во время неформальной встречи министров энергетики стран членов ЕС.

"В краткосрочной перспективе мы столкнемся с необычно высокими ценами на энергоносители, и эта тенденция усугубляется геополитической напряженностью", - сказала она.

Как отметила Симсон, в последние месяцы можно видеть, как мировые цены на газ достигли исторического максимума, что оказывает косвенное влияние на цены на энергоносители в Европе.

По ее словам, потребители и предприятия по всему ЕС изо всех сил пытаются оплатить счета, и правительства вмешались, чтобы смягчить воздействие необычно высоких цен. Меры включают в себя корректировку налогообложения и пошлин, а также прямую поддержку, ваучеры и другие меры для оказания краткосрочной помощи наиболее пострадавшим. Эти действия, предпринятые государствами-членами для защиты потребителей, составляют более 21 миллиарда евро.

"Хотя это значительно смягчило влияние высоких цен, этого недостаточно, чтобы положить конец сложившейся ситуации, на которую, конечно же, влияет множество факторов, в том числе глобальных и геополитических", - сказала она.

По ее словам, на встрече министров энергетики стран членов ЕС сосредоточились на безопасности поставок. "Уровни запасов газа в ЕС значительно ниже, чем обычно в это время года. Многие министры отметили, что ситуация за восточной границей ЕС создает неопределенность на рынках и как значительно сократились потоки газа из России в последние месяцы", - добавила Симсон.

"Но, как я уже много раз говорила, единственное долгосрочное решение проблемы нашей зависимости от ископаемого топлива и, следовательно, неустойчивых цен на энергоносители - это завершить переход к "зеленой" экономике", - добавила она.