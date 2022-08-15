"Время подумать о своей репутации": В ОП резко обратились к Красному Кресту
Защитники "Азовстали" на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому "мариупольские клетки" - это официальное военное преступление России. Красный Крест должен вмешаться в ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Он призвал Красный Крест наконец-то вспомнить о своем предназначении и подумать о репутации.
"Все военнопленные, в частности, защитники "Азовстали", являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому "мариупольские клетки" – это официальное военное преступление России. Пора Международному Комитету Красного Креста и президенту МККК Питеру Маруреру наконец-то вспомнить о своем предназначении и подумать о своей репутации", - написал он.
Напомним, россияне хотят провести самосуд над украинскими военнопленными в Мариуполе 24 августа, на День независимости Украины.
Оккупанты уже расположили тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии.
Украина в свою очередь призывает весь цивилизованный мир не допустить анонсированного российскими оккупантами судилища в Мариуполе.