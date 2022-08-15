"Время подумать о своей репутации": В ОП резко обратились к Красному Кресту

Защитники "Азовстали" на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому "мариупольские клетки" - это официальное военное преступление России. Красный Крест должен вмешаться в ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.