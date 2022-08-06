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Бои за юг. Как сейчас выглядит освобожденная Ивановка

Фото: во время освобождения Ивановки Херсонской области погибли несколько сотен российских военных (скрин из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Бои за Ивановку Херсонской области продолжались около двух месяцев. В деревне стояли до двух рот из состава воздушно-десантных войск РФ из города Улан-Удэ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

В селе нет ни одного гражданского жителя, только военные. На дорогах много мертвых животных, разбитых машин и сожженной военной техники. Машины местных жителей российские солдаты использовали как крыши для своих блиндажей. Также на прежних российских позициях многое, по словам украинских военных, похищенных из домов местных.

Минометчик, военный с позывным "Тринадцатый", рассказал, что в этих боях погибло несколько сотен российских военных. Но с дрона он видел, что с поля боя машина забрала всего 10-15 тел.

Как сообщалось, военнослужащие ВСУ освободили село Ивановка в Херсонской области от российских оккупантов 11 июля.

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Херсонская область