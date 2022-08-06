Бої за південь. Як зараз виглядає звільнена Іванівка

Бої за Іванівку Херсонської області тривали близько двох місяців. В селі стояли до двох рот зі складу повітряно-десантних військ РФ з міста Улан-Уде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

У селі немає жодного цивільного мешканця, лише військові. На дорогах багато мертвих тварин, розбитих машин та спаленої військової техніки. Машини місцевих мешканців російські солдати використовували, як дахи для своїх бліндажів. Також на колишніх російських позиціях багато речей, за словами українських військових, викрадених з будинків місцевих.

Мінометчик, військовий з позивним "Тринадцятий" розказав, що у цих боях загинуло кількасот російських військових. Але з дрону він бачив, що з поля бою машина забрала лише 10-15 тіл.