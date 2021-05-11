UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во время обысков в Крыму силовики застрелили мужчину

Автор: РБК-Украина

Во время сегодняшних обысков в оккупированном Крыму силовики застрелили уроженца Узбекистана Аюба (Наби) Рахимова. Правозащитники заявляют, что при обысках у него раздавалась стрельба.

Об этом в Facebook сообщила правозащитница Луфтие Зудиева.

По ее словам, инцидент произошел во время обысков у Рахимова в симферопольском микрорайоне Дубки. Она также подчеркнула, что, по версии силовиков, он якобы оказывал им сопротивление при обыске.

"Его супругу Сахибу Рахимову вместе с сыном до сих пор не могут найти. Ее увез после обыска в их доме в селе Заветное Советского района Крыма начальник отделения по вопросам миграции. Соседи и односельчане массово подают заявления в полицию о пропаже его супруги и 15-летнего сына", - добавила Зудиева.

Правозащитная организация "Крымская солидарность" пишет, что рано утром во время обысков у Рахимова во дворе бегали люди и была слышна стрельба. Украинская прокуратура АР Крым также заявила, что во время сегодняшнего обыска в Дубках при неизвестных обстоятельствах был убит уроженец Узбекистана.

"Сейчас прокуратура автономии принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств происшествия и его дальнейшей правовой квалификации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Крыму за три года зафиксировали почти 5 тысяч нарушений прав человека.

В апреле на полуострове двух граждан Украины приговорили к 10 годам тюрьмы. Их обвинили в торговле наркотиками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Крымобыскпреступления