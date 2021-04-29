ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Двух украинцев в Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы

Новина українською → Бахчисарай, Четверг 29 апреля 2021 14:57
Двух украинцев в Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы Фото: "Бахчисарайский районный суд" вынес приговоры украинцам (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: РБК-Украина

В оккупированном Крыму двух граждан Украины приговорили к 10 годам тюрьмы. Их обвинили в торговле наркотиками.

Об этом пишут "Крым. Реалии" со ссылкой на судебную информацию.

Сообщается, что оба украинца приговорены к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным уголовного дела, житель Донецкой области якобы был так называемым "закладчиком". Позже он вовлек в свою деятельность своего знакомого. При обыске у них нашли электронные весы, психотропное вещество и наркотики.

Также сообщается, что на судебном заседании они согласились с обвинением и дали признательные показания.

"Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и им назначено наказание в условиях изоляции от общества", - говорится в сообщении.

Также издание отмечает, что имена и фамилии осужденных не указаны, их публичные комментарии или их защиты отсутствуют.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты намерены завести уголовное дело на 12 организаторов блокады Крыма, в том числе на бывшего президента Украины Петра Порошенко.

А до этого российская ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Севастополе россиянина, который якобы был украинским шпионом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Крым приговор украинцы
NEWS
МИД о задержании "украинской группы" в РФ: информация об украинцах не поступала
МИД о задержании "украинской группы" в РФ: информация об украинцах не поступала
DAILY
Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"