Двух украинцев в Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы

В оккупированном Крыму двух граждан Украины приговорили к 10 годам тюрьмы. Их обвинили в торговле наркотиками.

Об этом пишут "Крым. Реалии" со ссылкой на судебную информацию.

Сообщается, что оба украинца приговорены к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным уголовного дела, житель Донецкой области якобы был так называемым "закладчиком". Позже он вовлек в свою деятельность своего знакомого. При обыске у них нашли электронные весы, психотропное вещество и наркотики.

Также сообщается, что на судебном заседании они согласились с обвинением и дали признательные показания.

"Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и им назначено наказание в условиях изоляции от общества", - говорится в сообщении.

Также издание отмечает, что имена и фамилии осужденных не указаны, их публичные комментарии или их защиты отсутствуют.