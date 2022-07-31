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Во время обстрела Николаева погиб Герой Украины и бизнесмен Алексей Вадатурский

Новина українською →
Николаев, Воскресенье 31 июля 2022 09:53
Во время обстрела Николаева погиб Герой Украины и бизнесмен Алексей Вадатурский Фото: Алексей Вадатурский (facebook.com/oleksiyvadaturskyy)
Автор: Мария Кучерявец

Во время массированных обстрелов Николаева этой ночью погиб Герой Украины и известный бизнесмен Алексей Вадатурский. Он владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон".

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Николаевской ОВА.

Отметим, что гибель бизнесмена подтверждает и местное издание "Новости-N", ссылаясь на источник в Николаевском городском совете.

При этом указывается, что вместе с Алексеем Вадатурским погибла его жена.

Подробности трагедии пока не известны.

Что о нем известно

Алексей Вадатурский родился 8 сентября 1947 г. в с. Бендзары (Одесская область). Он украинский агропредприниматель., Герой Украины, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия "Нибулон" и вице-президент Украинской зерновой ассоциации с февраля 2005 года.

В 2021 году Forbes оценил состояние бизнесмена в 430 млн долларов, Вадатурский занял 24-е место в рейтинге ТОП-100 самых богатых людей Украины.

Обстрел Николаева

Напомним, сегодня ночью Николаев подвергся сильнейшему обстрелу за все время войны. Мощные взрывы раздавались в городе после часа ночи и около пяти утра.

Впоследствии стало известно о существенных разрушениях в городе, погибшем человеке и нескольких раненых.

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Николаев Герой Украины
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