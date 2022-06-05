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Во время обстрела Киева одна из вражеских ракет попала в военный объект, - Денисенко

Фото: советник главы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Наталья Юрченко

Россия утром 5 июня выпустила пять ракет в сторону украинской столицы. Одна из них попала в военный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

"Можем говорить, что это был один объект военной инфраструктуры, а другой - объект гражданской инфраструктуры", - сказал Денисенко.

Напомним, что сегодня в Дарницком и Днепровском районах столицы прогремели взрывы.

Военные подтвердили ракетный удар по Киеву и сообщили, что его осуществили с Каспийского моря.

Позже стало известно, что четыре российские ракеты попали на территорию Дарницкого вагоноремонтного завода.

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