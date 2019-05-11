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Во время нападения на отель в Пакистане погиб охранник

Новости » Происшествия    11.05.2019 - 21:12
Во время нападения на отель в Пакистане погиб охранник
Фото: отель Pearl Continental (RevNGo.com)

Сейчас силовики проводят операцию по освобождению здания

В результате нападения на отель Pearl Continental в Пакистане погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил министр внутренних дел Зиаулла Лангове, во время нападения на отель в портовом городе Гвадар боевики убили охранника.

Отмечается, что на данный момент проводится спецоперация по освобождению здания. Силовики оцепили местность и зажали нападающих на верхнем этаже отеля.

Ответственность за нападение на отель взяла на себя террористическая организация "Армия освобождения Белуджистана", которая требует автономии самой бедной пакистанской провинции Белуджистан.

Напомним, ранее сообщалось, что трое вооруженных боевиков захватили отель Pearl Continental в пакистанском портовом городе Гвадар в провинции Белуджистан. Также была информация о стрельбе.

Ранее во Франции в пригороде Бланьяк вооруженный мужчина захватил заложников в табачном магазине. В заложниках у вооруженного преступника оказались пять человек - хозяин магазина и четыре покупателя. Отмечается, что все заложники - женщины.

Позже полиция сообщила об освобождении всех заложников. Злоумышленником оказался 17-летний подросток. Молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе.

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